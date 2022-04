El comercio religioso se abre paso en la Semana Mayor

Es otro puesto estacionario ubicado en la calle 37 con carrera 43, que desde hace más de siete años ofrece cualquier cantidad de productos religiosos.

“Las veladoras, los cristos, rosarios, camándulas y cirios son los productos que más se están vendiendo en estos días. Los clientes son en su mayoría adultos mayores que vienen buscando estos artículos, son muy pocos los jóvenes que llegan a comprar”, comentó Ana Castro, comerciante del lugar.

Castro relata que los precios de estos productos han tenido un “leve” aumento en comparación con años anteriores. “Aquí se encuentran sirios de diferentes tamaños, el más pequeño tiene un valor de cuatro mil, luego está otro de ocho mil, el mediano dieciséis mil y el más grande cuarenta mil. Lo que es incensario tienen un valor de veinticinco mil y cuarenta mil y los sahumerio a diez mil”.

Durante el tiempo que ha estado laborando, se ha encontrado con innumerables situaciones que para ella, algunas le causaron temor en su momento.

“La primera vez llegó una mujer muy cambiada con una actitud sospechosa, me puse algo nerviosa, ella no quería que la escuchara, se me acercó a preguntarme si tenía la figura del Negro Felipe, le dije que no, que solo manejábamos imágenes católicas” confesó Castro.

En otras ocasiones, diversas personas en su mayoría adulta, según ella, le han preguntado por rosarios o escapularios rezados, agua bendita con algún tipo de menjurje, santos no católicos, entre otros artículos no relacionados a la fe católica.