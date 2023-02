Municipios no reportaron lesionados en siniestros viales

"Nuestro foco de acción es, principalmente, la red vial secundaria del departamento, que conecta a los municipios entre sí. En estas vías nos desplegamos a toda capacidad para velar por una movilidad tranquila y segura, y se logró. Podemos decir que durante el Carnaval 2023 no solo se gozó, sino que se salvaron vidas en las vías", agregó Visbal.

Así mismo, destacó que los ciudadanos recibieron con responsabilidad el mensaje educativo que esta entidad envió desde la temporada de pre-carnaval y que invitaba a no conducir bajo los efectos del alcohol, bajo el lema "Si bebes no debes manejar, la alegría no debe acabar".

La Gobernación del Atlántico también se sumó a la promoción de la seguridad en Carnaval, pero con una campaña sobre la prevención de embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual.

La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Salud, hizo entrega de más de 40 mil preservativos durante los eventos y desfiles que se realizaron en los diferentes municipios del departamento.