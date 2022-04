Denuncian robo masivo de computadores en colegio de Suan, en Atlántico

La mañana de este miércoles se conoció la denuncia del robo masivo de computadores de las instalaciones del colegio de bachillerato en el municipio de Suan, en Atlántico.

El rector de la institución educativa, Elvis Rodríguez Polo, indicó a EL HERALDO que se percataron del hurto de estos elementos el pasado lunes y que fueron sustraídos un total de 75 computadores de las cajas de seguridad que se encontraban dentro del colegio.

“El profesor de informática Francisco Baños me había solicitado unos 10 computadores para realizar la elección del personero estudiantil y para sorpresa de nosotros al revisar uno de los lotes en donde estaban guardados no encontramos los equipos, revisamos las otras cajas y nos dimos cuenta que 12 de ellas no tenían el gancho de seguridad, luego vimos las ventanas y las chapas estaban averiadas. Dejaron las cajas pero se llevaron los computadores”, dijo el rector.