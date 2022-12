Habitantes de Repelón y Luruaco bloquean la Cordialidad por falta de agua

La falta de un servicio de agua potable permanente “colmó” la paciencia de los habitantes de los municipios de Repelón y Luruaco, en el sur y suroccidente del Atlántico, quienes al mediodía de este sábado decidieron bloquear la vía Cordialidad, para exigirle a las autoridades soluciones inmediatas frente a esta problemática.

De acuerdo con Humberto Currea, líder comunitario del municipio de Luruaco, se vieron obligados a tomar las vías de hecho, por ser este el único mecanismo de defensa para alzar la voz y manifestar las inclemencias que padecen por la falta del preciado líquido.

“Tenemos más de cinco días sin agua, y esta es una problemática permanente, lo que nos dicen es que nos van a mandar carro tanques pero eso no es suficiente, solo son paños de agua tibia a una situación que ya se salió de control. No es justo que tengamos que pagar un servicio tan caro y no se esté prestando como debe ser”, manifestó el líder comunitario.