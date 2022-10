“Rebajas en tarifas de energía se quedan cortas”: alcalde Pumarejo

Para el alcalde, se trata de un acto de solidaridad que Colombia debe tener con el Caribe colombiano, “porque no fueron nuestras decisiones las que causaron este problema. Aquí estamos diciendo: oiga, históricamente en el Caribe no ha habido inversiones que ha habido en otras regiones del país, y estamos aburridos de mendigar. Necesitamos que nos arreglen el problema de la energía y necesitamos que nos arreglen muchos otros problemas estructurales. Pero entendemos que este Gobierno está llegando y que no es un problema que ellos causaron, y por eso estamos buscando salidas en conjunto y estoy seguro que aparecerán”.

El mandatario concluyó, ante el anuncio de Air-e, que esta lucha no puede detenerse. Es un hito importante, pero el camino hacia tarifas justas para el Caribe arrancó hace un año con las primeras reuniones con la Superintendencia y las intervenciones ante el Gobierno nacional, a lo que siguió la demanda que se interpuso ante la Creg el primer semestre de este año.