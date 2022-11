Puesto de salud de Pendales no opera por falta de energía

De acuerdo con Paola Andrea Gómez Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Arroyo de Piedra, en centro médico solo cuenta con una lámpara, y además por la falta de una motobomba tampoco tienen el servicio de agua.

“El puesto de salud no está en funcionamiento por la problemática de la luz, no tenemos transformador y a raíz de esto no se puede prestar ninguna clase de servicio de salud. Solamente tenemos una lámpara. No hay posibilidad de un fluido eléctrico para las salas de odontología. Tampoco contamos con motobombas, es decir, que no tenemos servicio de agua”, indicó la líder comunal.

Ante ello, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, hizo un llamado a la empresa prestadora del servicio de energía Air-e para que encuentre una pronta solución a la problemática, ya que el puesto de salud debe entrar en funcionamiento el próximo viernes 2 de diciembre.