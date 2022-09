Peajes a 150 kilómetros, una distancia que enciende la polémica

“En el Atlántico estamos condenados a pagar por obras que ni siquiera benefician al departamento. Solo el proyecto de la autopista del Caribe tiene casi 300 km y nosotros tenemos los peajes en los últimos 15 a 20 km y estamos pagando por algo que no nos favorece”.

Por último, reiteró que lo mejor es que el Estado retome su función de garantizar la movilidad a través de la creación de una empresa de economía mixta en la que no solo el privado tenga la operación de estas concesiones.

A su turno, Rafael Pérez, líder del sector El Morro en Tubará, se mostró de acuerdo con la propuesta del senador Fabián Díaz por el impacto que tendría en esa zona que cuenta con dos peajes.

“Soy un usuario permanente de las vías, me transporto todos los días desde El Morro hacia Barranquilla y pagamos una tarifa que no está acorde con el kilometraje que nosotros utilizamos. Si usamos de 20 a 22 kilómetros deberíamos tener una tarifa diferencial en los peajes, pero no la tenemos”, aseguró.

De igual manera, expuso que las poblaciones del municipio y cercanas a este que viven del turismo se están viendo perjudicadas por los peajes.