Denuncian deterioro de instalaciones del Inetsap en Polonuevo

“Es notable el descuido por parte de la institución con las aulas y zonas abiertas de este plantel. Nosotros como padres de familia estamos inconformes por la poca gestión de las directivas del colegio y la administración”, afirmó.

El padre de familia denunció que este problema de infraestructura en la sede principal no es algo nuevo, así mismo comentó que las otras sedes del plantel educativo tienen situaciones similares.

“La cancha de techo en la sede principal no está en buenas condiciones para su utilización. Algunos salones de la sede María Auxiliadora se encuentran sin energía eléctrica desde hace más de un mes y no dan respuesta aún de esa situación y la sede María Emma no cuenta con alcantarillado”, añadió.