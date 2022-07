Policía activa ruta de protección a líderes del Atlántico

El departamento de Policía del Atlántico informó ayer que el panfleto intimidatorio que circula impreso y de manera virtual desde hace algunos días entre habitantes del municipio de Baranoa y en poblaciones aledañas, firmado supuestamente por ‘Bloque Manuel José Gaitán’ del Clan del Golfo, no sería auténtico.

“El Departamento de Policía Atlántico informa a la opinión pública que luego de realizar un análisis con toda nuestra capacidad institucional podemos afirmar que este bloque relacionado en el panfleto no tiene injerencia en nuestro Departamento. Además, se puede inferir que este panfleto no corresponde a la organización AGC (Clan del Golfo), teniendo en cuenta que estas no son las características, tipología e ideología que usan para manifestarse a la opinión pública”, señaló la institución a través de un comunicado.

Este medio conoció que en el documento amenazan a los habitantes de algunos municipios, líderes sociales y comerciantes, pero también intimidan a integrantes de otros grupos de delincuencia común.