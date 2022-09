Tarulla impide la pesca en Embalse del Guájaro

A su turno, Alfredo Cera Estrada, otro pescador del embalse, afirmó que este sector se encuentra pasando “necesidades” porque al vivir de la pesca, no cuentan recursos para sostener sus hogares. “Ha sido imposible buscar peces en el Guájaro para esta temporada no porque no se dispone de un acceso fácil”.

Mientras tanto, Juan Rodríguez, pescador de La Peña indicó que "la tarulla además de obstruir la circulación de las personas en canoa también le quita el oxígeno al pescado pequeño que permanece en la orilla, lo que trae consigo una mortandad".

Pese a que los pescadores de ese corregimiento reconocieron que el cambio climático es el principal factor que atenta contra la actividad de pesca, la comunidad solicitó ayuda de las autoridades locales y ambientales, con el fin de que sean implementen estrategias para evacuar la planta.