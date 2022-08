Una masiva jornada de protestas y bloqueos por creciente inseguridad

Tal es el caso de Yerlin Centeno, quien labora en el norte de la ciudad y manifestó que el cese de actividades por parte de los conductores “nos tiene muy mal porque nosotros trabajamos del día y no puedo pagar un taxi o moto para subir hasta Buenavista, que es donde trabajo, porque lo que me voy a ganar me lo gasto nada más en pasajes”.

En el caso de José Gutiérrez, estudiante universitario oriundo de Sitionuevo, Magdalena, y quien reside en la calle 17, manifestó que se sentía angustiado porque durante dos horas su bus no pasó.

“Este paro me ha afectado bastante porque yo no soy de aquí, no conozco mucho la ciudad y duré más de una hora esperando el bus. Los que pasaron no paraban porque iban muy llenos”, aseguró.