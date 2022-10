“Camacol se volvió una aliada para defender recursos”: Elsa Noguera

"Este ministro de Hacienda (José Antonio Ocampo) y todos los ministros (que han estado en esa cartera) han entendido gracias a que hay suficiente investigación y cifras que demuestran lo importante que es la vivienda de interés prioritario para e vitar lo que evitamos nosotros en Barranquilla. La gran tragedia de todos los alcaldes en la ciudad eran las invasiones. Eso se acabó. No más invasiones, no más tugurios, no más viviendas donde no hay servicio. Primero llegaron los servicios públicos y eso fue gracias al gran trabajo que hizo Camacol, que se volvió una aliada para defender recursos", aseguró Noguera.

En su discurso, la mandataria dijo que en el departamento del Atlántico se ha reducido el déficit habitacional en tan solo dos años, pasando de 35,7% a 29%.

"Hemos bajado en tan sólo dos años un déficit habitacional. Pasamos de 35,7% a 29% Eso son 6,7%. en dos años, gracias al esfuerzo de subsidio adicional y por supuesto, todo el esfuerzo que hemos hecho para llevar servicios públicos a los municipios", agregó la funcionaria.