Fabiola dice que “única salida” es que le autoricen la eutanasia

“Mi amiga está cansada de luchar para atender mis enfermedades, no puede atenderme porque no contamos con recursos para eso”, apuntó.

Luz Marina González, cuidadora de la afectada, relató que hace “8 años” Fabiola Betancourt vive en su pequeña casa porque mientras trabajaban juntas se percató que era una mujer que no contaba con el calor de un hogar y tampoco tenía parientes a los que pudiera acudir.

“En las noches Fabiola no puede dormir por todas las dolencias que sufre, pero no estoy de acuerdo con la eutanasia porque uno tiene que morirse cuando Dios mande, no cuando uno lo diga”, recalcó.

En torno a la dolorosa situación de su amiga, González le hizo un llamado a la Alcaldía de Soledad y otras autoridades de salud para tomen cartas Fabiola y pongan a disposición un médico para que sea atendida de inmediato”.

Visita de la IPS

Carlos Romero Garrido, médico del programa cuidados paliativos en la IPS Cuidado Seguro en Casa, de Mutualser, le indicó a este medio que esta es una paciente que no está en “condiciones para mantenerse en el sitio actual de vivienda”, con una locomoción limitada por su obesidad y sin los elementos propios para su bienestar.

El galeno además puso de presente que al identificar sus condiciones consideró que debe ser “intervenida y manejada en un hogar de paso”.

Según Romero Garrido, en este sitio la señora tendría las atenciones médicas permanentes, medicamentos y alimentación. Anotó que la solución “debe ser inmediata”.