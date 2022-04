La lucha que enfrenta una mujer en Soledad que pide la eutanasia

Fabiola indicó a EL HERALDO que solicitó a la EPS Mutualser que le sea aplicada la eutanasia, pero solo le respondieron que no estaban autorizados para realizar ese procedimiento.

Sin embargo, expresó que continuará luchando por obtener la eutanasia, y advirtió que, de no conseguir legalmente el procedimiento, intentará hacerlo por su cuenta.

“No tengo hijos, tengo dos hermanas que viven en un pueblo, por eso voy a buscar la eutanasia legalmente. Seguiré averiguando, si no la logro, yo misma me la pongo, me tomo unas pastillitas, yo lo quiero hacer por mi cuenta, de cualquier manera la muerte llega”, reveló la mujer.

Por último, la mujer, que lleva más de 30 años residiendo en el Atlántico, manifestó que no tiene recursos para sobrevivir y que solamente recibe 80 mil pesos mensuales por parte de su seguro médico.