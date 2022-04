Autoridades blindan al Atlántico para la Semana Santa

Durante la Semana Santa, la Terminal Metropolitana de Transporte permanece con gran afluencia de viajeros que buscan trasladarse a su destino preferido pasar esta época con familia y amigos.

El director comercial de la cooperativa Torcoroma, Tomás Hernández, afirmó que “desde las 10:00 a. m. comienzan a llegar y salir los pasajeros. Los días anteriores han sido normales, pero esperamos que la cantidad de pasajeros se mantenga”, comentó.

Hernández añadió que el día más movido de toda la semana será el miércoles y toda la madrugada del Jueves Santo.

Marcos Caro llegó a Barranquilla desde El Carmen de Bolívar para pasar la Semana Mayor en Puerto Colombia, donde residen unos familiares.

“Aproveché que trabajo de la agricultura y me traje estos sacos de yuca, ñame, plátano y guineo verde para compartirlos con mi familia. El viaje estuvo tranquilo y rápido, no me puedo quejar” expresó Caro.