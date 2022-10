Buscan frenar la proliferación de tarulla transformándola en eco productos

“Aaquí la afectación es un tema económico. La gente no puede salir a ejercer su actividad de pesca y como vivimos del día a día, si no pescamos, no hay recursos para alimentar a nuestras familias. Es una situación gravísima, pero afortunadamente nos escucharon y estamos aquí para buscarle solución a esta problemática que nos está afectando”, dijo.

Por otro lado, los pescadores manifestaron que este año los vientos no han acompañado las jornadas de faenas, ya que, en otros años, estos se llevan la planta y tarda más en llegar al otro lado y les permitía trabajar un poco más.

“Este año, la tarulla no sale del puerto, dificultando el ingreso a pescar, y cuando se instala el manta por varios días también se comienza a descomponer el agua, afectando especies de peces como la Lisa y el Lebranche, de la cual subsisten la gran mayoría de las familias que residen en la zona aledaña al embalse”, precisó la CRA.