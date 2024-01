Rescatar los Panamericanos: ¿dará frutos el plan de Petro?

Asimismo, el senador Carlos Meisel indicó que recuperar los juegos se vislumbra “complicado” debido a la falta de credibilidad que tiene el país en este proceso.

“Los otros países que estaban con ganas de hacer los juegos, cuando se dieron cuenta de los pasos en falso que dimos como país, inmediatamente se pusieron pilas en volver a entrar en competencia por ganarse la sede”, sostuvo.

Además señaló que habrá una responsabilidad fiscal que tendrá que ser definida por la Contraloría. “Si me piden una opinión personal, Barranquilla no puede estar haciendo esfuerzos sin tener la seguridad con un documento de que el Gobierno va a complementar el recurso. También esto se pudo evitar si el presupuesto que le aprobaron a Petro estuvieran claramente los juegos. Eso no pasó, pregúntale a mis compañeros la razón”.