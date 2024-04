Anuncian suspensión del fluido eléctrico en Barranquilla para este miércoles

Personal especializado en alta tensión trabajará en mantenimiento y lavado de equipos de potencia en la subestación Silencio, lo que ocasionará breves suspensiones de energía en algunos circuitos asociados como:

Circuito Silencio 5, de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. Sectores: El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles Dos, Los Ángeles Tres; carrera 13 con calle 120 (El Pueblito), carrera 27 con calle 81 (Me Quejo) y de la calle 79 a la calle 79A entre carreras 26C7 y 27 (El Silencio).

Circuito Florida, de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. Sectores: La Florida, Las Colinas, Los Jobos, Nuevo Horizonte; de la calle 80B a la calle 83 entre carreras 38 y 42 (Campo Alegre); de la calle 78 a la calle 82A entre carreras 42A y 42F (Ciudad Jardín) y calle 81 entre carreras 35C2 y 35D (Las Terrazas).

Por el desarrollo de esta labor se podría presentar suspensión del servicio en el circuito San Felipe, de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. que comprende los sectores: Me Quejo, Por Fin, Los Olivos, Villas del Rosario (de la calle 82D a la calle 102 entre carreras 27 y 36) y La Paz (de la calle 87 a la calle 108 entre carreras 13B y 22).

En el corregimiento Juan Mina se cambiarán elementos eléctricos de 8:00 de la mañana a 5:30 de la tarde en la carrera 38 vía Juan Mina entre kilómetros 1 y 8 y sectores aledaños a las Fincas Villa Rosi, Finca Josefina y El Cayao.

Por este motivo, también se percibirán breves suspensiones del servicio, de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m., en la carrera 38 de la calle 100 a la calle 120.

En otros sectores de Barranquilla, Air-e trabajará en adecuaciones técnicas de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. en la carrera 59 con calle 68, en el barrio El Prado; y de 12:30 p.m. a 2:00 p.m. en la carrera 68 con calle 23 y carrera 24C con calle 65B, en San Felipe.

En la vía Sabanalarga – Manatí habrá labores de cambio de postes y poda de árboles de 8:45 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Por último, en el municipio de Baranoa continuarán las obras de remodelación de redes eléctricas en los horarios y sectores: de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en el barrio Barahona; y de 6:30 a.m. a 7:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 4:30 p.m. en Loma Fresca Norte, La Esperanza, San Cayetano, Las Américas, Congora, San Martín, Barahona, Chambacú, Piñique, Centro, La Unión, corregimiento Sibarco y la vía de Baranoa hacia Sibarco.