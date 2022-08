Habitantes de Malambo y Soledad se movilizan en transporte intermunicipal

En la calle 17 el panorama es preocupante para las personas que residen en este sector y se movilizan en transporte público.

José Wilfrido Gutiérrez, estudiante de la Universidad Simón Bolívar, señaló que desde las seis de la mañana se encuentra sobre la vía principal con el esperanza de poder encontrar un bus para recibir sus clases.

“Este paro me ha afectado bastantes porque yo soy de Sitionuevo y llevo más de una hora esperando el bus y los que han pasado no paran porque van muy llenos. La ruta que utilizó es Sobusa y no pierdo la fe de que este pase”, manifestó.

Por su parte, Jhon Jairo Rodríguez lamentó la situación que están viviendo los conductores de buses y expresó su preocupación por no tener opciones para trasladarse a su lugar de trabajo.

“Es muy grave lo que está pasando y más porque a nosotros los trabajares nos afecta mucho, en mi caso no sé si en el trabajo me van a regañar por llegar tarde, pero cómo hace uno si no consigue transporte y los que pasan van llenos”, indicó.

Se espera que con el anuncio entregado por Área Metropolitana y la Policía de tránsito en el que se permitió la circulación de taxis-colectivos y levantamiento del pico y placa los usuarios puedan llegar hasta sus lugares de destino.