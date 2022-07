El impagable impuesto predial de Galapa y Puerto Colombia

Tras la reciente actualización catastral realizada en los municipios de Galapa y Puerto Colombia, gestión que adelantó Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), después de 10 y 12 años sin reajustes, respectivamente, una situación “compleja” agobia a sus habitantes, pues el impuesto predial tuvo un aumento que superó el 50 % y llega hasta el 100 % y más en algunos casos.

Los ciudadanos expresaron su inconformidad por el “aumento abrupto” que sufrió el impuesto en las áreas residencial y comercial de ambos municipios.

Alfredo Hernández, habitante de Puerto Colombia, dijo que ha visto un incremento significativo en el impuesto predial, pasando en 2021 de pagar $5 millones a un poco más de $6 millones en el año actual.

“En un año aumentó el valor en más de un millón y ese impacto se siente en el bolsillo”, dijo el propietario de una vivienda, la cual es herencia de sus padres en el municipio porteño.

Por su parte, Tony Muñoz, también habitante de Puerto Colombia, aseguró que el impuesto predial aumentó en casi un 100 %, teniendo en cuenta que él vive en una humilde vivienda en la que pagaba menos de $100.000 y ahora el costo se duplicó.

“Es un aumento no razonable. Se sabe que cada año hay un aumento, pero no tanto. Se siente fuertemente el incremento y no debería ser así, porque la situación no está muy bien y sumado a eso el alto costo de la vida”, indicó.

Por su parte, José Cobo, residente de Villa Olímpica, en Galapa, sostuvo que su vivienda fue entregada por el Gobierno en agosto de 2013 y que sus escrituras lo eximían de pagar impuesto predial por 10 años, es decir, hasta agosto de 2023.

Sin embargo, en este año llegó un recibo del predial a su vivienda. “Desde este año comenzaron a cobrar el impuesto. Las escrituras públicas especifican que ese pago se hará después de 10 años. Para este 2022 el impuesto llegó a la casa en $400.000”.

Agregó que la explicación que le dieron fue que la AMB había realizado la actualización catastral y que todos en el municipio debían pagar.

A su turno, Enaida Castro, habitante de Galapa, dijo que el valor del impuesto predial se ha duplicado de la vigencia de 2021 a la de 2022. Para el año anterior, en su vivienda se pagó $500.000, pero este año fue de $1.700.000. “Demasiado caro. Tenemos otras cosas que hacer y con esa cantidad de plata no alcanza. Todos los vecinos de este sector estamos haciendo los reclamos”, expresó.​