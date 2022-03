Ventas por $200 millones durante Festival de la Ciruela en Campeche

Daniela Hernández es una de las vendedoras en el Festival de la Ciruela. Durante 10 años se ha encargado de exponer y vender productos con calidad para que los turistas disfruten de la experiencia y regresen cada año.

Contó que —como de costumbre— se destacan productos como las tortas, vino, dulce, ciruelas rellenas con arequipe, mermelada, jugos, postre y raspado: “La ciruela tiene una variedad para seguir innovando”. Recordó que en el año 2021 salieron a la vía Cordialidad para vender sus productos, debido a que el festival no se llevó a cabo por la pandemia.

De esa forma, según explicó, las personas pudieron adquirir los productos y las pérdidas no fueron tan grandes. “Entendemos que el año de pandemia fue difícil, donde no pudimos ofrecer nuestros productos como normalmente se hacía. En 2021 intentamos hacerlo en la Cordialidad para que la gente llegara en sus carros, no fue igual, pero pudimos recolectar algunas ventas”, dijo.