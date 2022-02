En Atlántico se han aplicado cerca de 1 millón 900 mil dosis de vacuna covid

En cuanto a los menores de 3 a 11 años, en los colegios continúa el proceso para inmunizar con la primera y la segunda dosis.

"En los menores de 3 a 11 años, ya más del 55 por ciento ha iniciado su esquema de vacunación, lo que significa que seguimos aumentando en ese proceso en los niños en medio de este retorno a los colegios", dijo la Gobernadora.

Para finalizar, la Secretaría de Salud departamental hace un llamado a la vacunación con la covid 19.

"El llamado reiterativo es que todas las personas que no se han vacunado, no dejen hacerlo. La vacuna es segura, evita complicaciones y salvan vidas. Si ya cumpliste los cuatro meses de haber recibido tu esquema completo, no esperes más para aplicarte el refuerzo", enfatizó la secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano.

Y añadió que “la idea es lograr que el resto de la población complete sus refuerzos, mantener las medidas de bioseguridad y distanciamiento hasta que el comportamiento epidemiológico de la enfermedad lo permita”.