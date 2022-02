Elegidos los representantes de Colombia en Mundial de Kitesurf

Para Duván Macías, de 24 años, participar en este mundial es un sueño. “Cuando me dieron la noticia, no me lo creía. Estoy feliz de poder participar por el Atlántico en este evento de gran importancia a nivel mundial, gracias a la Gobernación e Indeportes por incluirme en la lista de 'wildcards'”, indicó Duván.

En la organización del evento hacen parte la Gobernación del Atlántico, Indeportes, la Alcadía de Juan Acosta, La Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría De Turismo.