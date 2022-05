Compra de votos, el mayor riesgo electoral en los municipios

Varios municipios del departamento del Atlántico se encuentran a la expectativa por las elecciones presidenciales de este domingo. Y es que la Misión de Observación Electoral (MOE), en su último informe, detectó factores de riesgo en algunos de estos territorios.

Sabanalarga, Juan de Acosta, Tubará y Sabanagrande fueron considerados de alto riesgo por temas asociados a violencia y fraude electoral. EL HERALDO visitó estas zonas del departamento para conocer el panorama que se vive previo a los comicios y conocer el dispositivo planteado por las autoridades para garantizar la normalidad durante la jornada de votación.

Gran parte de la comunidad manifestó que “hay cierta calma”; sin embargo, precisaron que la compra de votos sigue siendo la práctica que empaña el desarrollo normal y libre de la democracia.

En el corregimiento de Aguada de Pablo, en Sabanalarga, en donde se presentaron situaciones de alteración del orden público en las elecciones de Congreso, su población señaló que para este domingo la jornada se llevará “pacíficamente”.

Emerson Coronado, presidente de la Junta de Acción Comunal sector sur de Aguada de Pablo, sostuvo que se han realizado jornadas de sensibilización con la comunidad para evitar actos violentos durante las votaciones.

“Nosotros hemos concientizado a la comunidad de que no podemos tomar las cosas a la ligera, ni accionar de forma violenta. Esta vez no habrá, de parte de la comunidad, ninguna mala reacción”, dijo.

Indicó que los altercados pasados se debieron a la “falta de compromiso” de las anteriores administraciones para con el pueblo.

“Acordamos esta vez con la comunidad que no vamos a utilizar la fuerza ni la violencia, pero hay muchas personas que han dicho que si no ven que en Aguada se empiezan a construir y hacer las obras ellos no van a votar”, expuso.

Muy cerca de allí, en el corregimiento La Peña, varios ciudadanos denunciaron compra de votos para estas elecciones.

Manifestaron que la MOE no ha hecho presencia en la zona, muy a pesar de que “se tejió una información de que invitaron a algunas personas del corregimiento a un cierre de campaña en Barranquilla a cambio de un incentivo económico”.

Ante estas manifestaciones, el secretario de Gobierno de Sabanalarga, Vicente Berdurgo, sostuvo que por parte de la administración municipal se han realizado siete comités de seguimiento electoral y tres consejos de seguridad para analizar y tratar de coordinar todas las estrategias que garanticen el proceso democrático.

Precisó que se aumentará el pie de fuerza no solo para Aguada de Pablo, sino también los demás corregimientos, incluido La Peña y el casco urbano del municipio.

El funcionario informó que hasta el momento no se ha recepcionado de manera oficial ninguna queja relacionada con delitos electorales.

El potencial electoral del municipio de Sabanalarga –dijo Berdugo– es de 73.200 personas y hay 192 mesas de votación para todo este proceso.