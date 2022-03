En Puerto Colombia vacunan a ciudadanos que asisten a votar

Para los habitantes del municipio de Puerto Colombia, ejercer su derecho al voto ha estado lleno de contratiempos. Esto se lo atribuyen a la “desorganización del equipo logístico” de la Registraduría y a inconsistencias en el censo.

Henyierly Suárez siempre ha votado en la IED Francisco Cisneros, pero al llegar hoy hasta el punto no encontró su cédula en la planilla.

“No sé qué está pasando aquí porque yo siempre he votado en este punto, me censaron y mi cédula no aparece en el registro. Nadie me da respuesta ni me orienta”, dijo la mujer.

Sin embargo, para Alan Vargas, su experiencia fue diferente teniendo en cuenta que calificó el proceso como rápido. “Esta es la tercera vez que voto y todo fue fluido, nos ofrecieron todos los tarjetones, pero en tema de seguridad siento que falta más apoyo”.

En dicho colegio se encuentran habilitadas 29 mesas y se espera que 9.962 personas se acerquen a votar.

Debido a la alta afluencia que tiene el punto, la alcaldía municipal decidió implementar de forma simultánea a las elecciones una jornada de vacunación contra la covid-19, esto con el objetivo de llegar al 70 % de la población con al menos una dosis.