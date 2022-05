Así pinta el panorama electoral en el Atlántico para la segunda vuelta

“No hubo la fuerza esperada, pero al comparar con otros puntos de la región Caribe destaca que son mucho más favorables para ese candidato”, dijo el docente de la Universidad de la Costa.

Por otro lado, expuso que “en el sur del Atlántico se puede encontrar, a nivel sociológico, a personas muy humildes y campesinas que históricamente han estado ligadas con casas políticas tradicionales, que han sido afines al proyecto político de Fico Gutiérrez”.

En su concepto, no existe claridad en que si los votos de Fico Gutiérrez se van a transferir a Rodolfo Hernández: “El país, incluyendo al Atlántico, ha sido muy reacio a los populismos de izquierda. No creo que la aritmética sea fácil, porque existe la posibilidad de que esos electores se decanten por el voto en blanco o no asistan a las urnas”.