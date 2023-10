“Los postulados del Partido Liberal continúan más vivos que nunca”

¿Cómo será su relación con los alcaldes de los municipios, en los que ganaron los liberales y en los que no?

R.

La relación con los alcaldes electos será como siempre ha sido: fluida. El debate electoral ya terminó, lo que queda es avanzar en objetivos comunes que permitan cumplir con los objetivos que nos hemos planteado en el programa de gobierno. No hay excusa, no hay diferencias partidistas que dañen la relación armónica que siempre he tenido con los alcaldes porque ellos son, desde ahora, parte de un equipo que se llama: departamento del Atlántico.