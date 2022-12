Gobernación entrega de 1.250 ayudas técnicas a personas con discapacidad

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora hoy 3 de diciembre, la Gobernación del Atlántico dio a conocer los avances que han tenido en los programas y actividades que viene desarrollando con el fin de garantizar los derechos de esta población.

“Quiero resaltar a las personas con más capacidad, que nos enseñan todos los días que los límites no existen. En mi doble condición de Gobernadora y persona con discapacidad, me he visto siempre motivada a trabajar por mi población y contribuir a que tengamos un departamento más inclusivo", indicó la Gobernadora Elsa Noguera.

La mandataria destacó que, a la fecha, “hemos entregado en el Atlántico 1.250 ayudas técnicas, entre sillas de rueda, caminadores, muletas y bastones. Asimismo, con el programa ‘Parques para la Gente’ incluimos el concepto de accesibilidad universal en nuestros espacios públicos e instalamos 19.900 metros lineales de senderos peatonales con piso dactilar, 132 bancas inclusivas y 36 máquinas biosaludables inclusivas”.

A través del programa ‘Parques para la Gente’, las personas con discapacidad en los municipios pueden usar las máquinas biosaludables para realizar sus ejercicios de terapia y fortalecimiento. Así lo cuenta Wilson Pizarro, de 63 años, que todos los días usa esa zona del Parque El Recuerdo de Santo Tomás para hacer su rutina de ejercicios.