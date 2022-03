Coronel ahora será presentador de TV

Asimismo, el Coronel de tiempos inmemorables afirmó a esta Casa Editorial que está “muy feliz” de pertenecer a un proyecto que le abrirá las puertas a un mundo “diferente pero gustoso”.

Aunque por temas de confidencialidad no pudo entregar más detalles de este proyecto, conocimos que se trata de un show televisivo en el invitará a grandes figuras musicales a nivel internacional y él hará las veces de presentador. Uno de sus primeros invitados será Óscar D’ León a quien entrevistó en Miami.

Juan Carlos Coronel quien mantiene una relación muy cercana con Barranquilla, incluso tiene una vivienda aquí, estuvo en el lanzamiento del álbum Carnavaleria, para dejar su huella con el tema Barranquilla Tiene.

“Cuando Tato me llama para formar parte de este disco fue muy sorpresivo para mí, tenía un tiempo largo que no llegaba a Barranquilla y no tuve que pensarlo para decir que aceptaba con todo gusto esta propuesta. En el tema que interpreté se destaca precisamente esa simbiosis de la Barranquilla de antaño ante esta panorámica de la nueva generación. Es un privilegio poder expresarme en un disco lleno de contraste para que nuestra música Caribe sea el eje central”, afirmó.

En el evento hizo presencia, Dolcey Gutiérrez, Rey Three Latino, el productor Tato Marenco y los reyes del Carnaval, Valeria Charris y Kevin Torres.