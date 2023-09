Socializan proyecto de Autopistas del Caribe con comunidad de Baranoa

Durante el encuentro, la Concesión Autopistas del Caribe socializó el proyecto, presentó sus beneficios y alcances, con especial énfasis en la Unidad Funcional 9 (Campeche - Cruce Caracolí y variante Baranoa).

Explicó, además, que la iniciativa ayudará a potenciar el corredor gastronómico de Baranoa ya que con la construcción de la variante no se eliminará el corredor, sino que sacará el tráfico pesado del municipio y facilitará el tránsito de turistas, dinamizando así la economía de los baranoeros y contribuirá con su seguridad vial.

“La vía existente continuará operando de manera bidireccional. Adicionalmente, la concesión se encuentra evaluando alternativas dirigidas a los comerciantes del corredor gastronómico, con el objetivo de potenciar sus ventas y la visibilidad de este importante espacio para la economía de Baranoa”, mencionó la entidad.

Aclaró también que la construcción de la Variante no eliminará la tarifa diferencial en el Peaje Galapa, por lo que el beneficio con el que cuentan los habitantes de Polonuevo, Baranoa y Usiacurí no está ligado a la finalización o no de la Variante.

Cabe precisar que actualmente, el proyecto se encuentra en fase de preconstrucción, esperando lograr el cierre financiero para poder iniciar la construcción de las obras planteadas. Mientras tanto, continúa operando y manteniendo el corredor vial en buenas condiciones, y avanzando en sus programas sociales y ambientales.

A la fecha, 150 baranoeros se han visto beneficiadas con las actividades de capacitación efectuadas por el concesionario en temas relacionados a manejo de residuos sólidos, reciclaje y mejoramiento del entorno.

La Concesión ha apoyado, a través de donaciones de insumos y capacitaciones a los emprendedores del proyecto productivo Asopevic (Asociación de Pequeños Campesinos Víctimas del conflicto), con el que se benefician 30 familias y se dedica al cultivo de hortalizas, cría de cerdos y producción pecuaria.

También informó que se han realizado 18 campañas y jornadas pedagógicas de cultura vial a comunidad, usuarios de la vía y estudiantes, con el objetivo de contribuir con la seguridad del municipio y preservar la vida de los actores viales.

El proyecto de Cuarta Generación Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena – Barranquilla cuenta con una inversión de 4.3 billones de pesos y generará cerca de 4.000 empleos directos y 2.700 indirectos en el área de influencia.