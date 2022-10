Camacol analiza el futuro del sector y de la vivienda en el país

El gremio también le apuesta a construir ciudades de calidad e impulsar la productividad, la sostenibilidad y el bienestar de los trabajadores del sector.

Entre los conferencistas internacionales que participan están Albert Saiz, director del Laboratorio de Economía Urbana del MIT y profesor del MIT Urban Planning and Real Estate program; Adam Matthews, presidente de International Global BIM Network; Joan Clos, ex director ejecutivo de UN Habitat; Andrés Velasco, decano de la Escuela de Políticas Públicas de London School of Economics, y Ricky Burdett, arquitecto y urbanista británico, profesor de Estudios Urbanos en el London School of Economics.

El evento será instalado esta tarde y termina el próximo viernes con la presencia del presidente Gustavo Petro en la sesión de clausura.