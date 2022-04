Continúa limpieza de caños de la cuenca suroriente

“Lo que queremos es darles una nueva vida a estos ecosistemas y cumplir la visión del alcalde Jaime Pumarejo de convertir los caños en cuerpos de agua que inviten a visitantes a conocer esta zona, que los mercados públicos tengan entornos agradables. Bajo esas premisas trabajamos y en este 2022 la meta de ser una Biodiverciudad estará más cerca”, expresó Cáceres.

En 2021 se intervinieron 3.700 metros del Caño La Auyama y en lo que va del 2022 se han dragado 1.750 metros. En los últimos meses, en total se han limpiado 4.8 kilómetros de caños, lo que corresponde a los trabajos hechos en los caños de La Auyama, Los Tramposos, Caño del Mercado y Las Compañías, lo que significa un 85 % de avance.

María Vergara es una comerciante del sector quien ha sido testigo del cambio que está teniendo el Caño La Auyama.

“Yo antes veía que muchas personas de por aquí botaban basura, escombro y cualquier cosa al caño, incluso gente que no trabaja o no es de estos lados venían también y tiraban las cosas, pero ya hoy el caño está más limpio, no huele tan mal y el que veamos tirando algo le decimos que lo bote donde debe” expresó Vergara.

Por otro lado, Juan Pérez es un ciudadano que frecuenta los alrededores de este cuerpo de agua en busca de alimentos que según él, se encuentran “más económicos”.