Atlántico, cuarto ente territorial con más casos de embarazo adolescente

“Mi novio era mayor y hacía grado décimo, yo estaba deslumbrado porque una niña de octavo estaba con el más famoso del colegio. Nunca pensé que no obedecer a mis papás me cambiaría la vida”, dijo Ventura.

La adolescente cuenta que más que por placer, quiso ponerse a la moda de tener relaciones sexuales con el que creía era el amor de su vida.

“La desobediencia y desinformación me llevaron a tener sexo sin protección, era mi primera vez, él ya tenía experiencia en el tema. Me expuse a enfermedades de contagio y lo que era más grave, quedé embarazada sin estar preparada”, añadió.

La menor contó que después de dar a luz, las cosas no ha sido fácil, puesto que el padre del bebé –que ya tiene siete meses– tomó su propio camino. Sin embargo, sostuvo que no se arrepiente de no haber interrumpido el embarazo ya que siempre ha contado con el apoyo de sus padres.

“Es difícil ser madre adolescente y soltera. Uno cree que vivirá una vida de películas y no es así. Sigo en la lucha para sacar al bebé adelante aunque eso signifique renunciar a muchas cosas”, sostuvo Ventura.