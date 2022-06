Aprueban licitación para operador de acueducto en Soledad

Con 14 votos a favor este viernes se aprobó la apertura de la licitación para escogencia del nuevo operador del servicio de acueducto en el municipio de Soledad por los próximos 25 años

El concejal Alfredo Arraut afirmó que esta decisión fue tomada teniendo en cuenta el incumplimiento del actual operador en algunos de los puntos que se encontraban plasmados en el contrato que se firmó con Triple A hace más de 20 años.

El cabildante quien hace parte de la bancada por el partido de la U también señaló que hasta esta sesión llega su responsabilidad para darle solución a este problema.

"No podemos asumir una responsabilidad que no nos compete, hasta aquí llega nuestra tarea. También es importante aclarar que el concejo no escoge el operador sino que autoriza al alcalde para que él abra un proceso que escoja al nuevo operador que sea mejor que la empresa actual o si esta queda a cargo nuevamente pueda corregir los errores del pasado", aseveró