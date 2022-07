No hubo acuerdo: alumnos en colegio de Malambo seguirán en clases virtuales

La Institución Educativa San Sebastián sede 2, actualmente permanece cerrada, por parte de los propietarios del inmueble, debido a la falta de pagos de arrendamiento por parte de la alcaldía municipal.

De acuerdo con Angélica Solano, dueña del bien inmueble, se le adeudan cerca de 40 millones de pesos, representados en más de 30 meses de arriendo.

“En el año 2019 me hicieron un contrato, en el 2020 me hicieron contrato desde el mes de abril a diciembre, dejando por fuera los meses de enero, febrero y marzo que dijeron buscarían como reconocerme, ya que estaban haciendo uso y goce del inmueble sin pagar, la suma del contrato de abril a diciembre es de $18.308.000., el resto de los años no me dieron ningún contrato y usaron el inmueble ininterrumpidamente”, indicó.

Al conocerse el caso, la secretaría de Educación de Malambo Lilia Fernández, explicó en su momento a EL HERALDO que el retraso en los pagos de arrendamiento se dio durante la temporada de pandemia en la que no se prestó ningún servicio en el lugar, por lo cual se llegó a un acuerdo de transacción del 50% de la deuda.

“En esa sede, cuando llegó el momento de la pandemia no se podía cancelar el valor total de arredramiento porque no había prestación del servicio; para este año que se reinició la presencialidad se llegó a un acuerdo con el contratista para que los valores de arrendamientos no fueran iguales, y evitar un detrimento patrimonial, es decir, buscando un punto de equilibrio para reconocerle al propietario del inmueble un arriendo. (…) Ahora mismo, esta es una situación del desembolso que debe realizar la secretaria de hacienda”, expuso la funcionaria.

Sin embargo, Solano aseguró que en esa reunión inicial no se concretó el valor exacto en la reducción del arrendamiento.