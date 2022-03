Air-e realizará trabajos en redes eléctricas de varios sectores del Atlántico

Se ejecutarán lavados preventivos al interior de la subestación Silencio este jueves 31 de marzo que obligan a realizar breves interrupciones entre las 5:00 a.m. y 5:30 de la mañana en los circuitos San Felipe, Mercedes, Nueva Granada.

Igualmente, de 4:45 a.m. a 5:00 de la mañana y de 5:30 a.m. a 5;45 de la mañana en el circuito Silencio 5; circuito Florida de 5:15 a.m. y 5:30 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:15 a.m. y en el circuito Los Andes de 5:30 a.m. a 6:00 de la mañana.