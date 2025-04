En aras de fomentar el empoderamiento femenino en la ciudad, el Distrito de Barranquilla formó a 200 mujeres en la Escuela de liderazgo, quienes recibieron grado este miércoles. Un espacio que promueve la transformación personal y comunitaria para que las barranquilleras emprendan y mejoren su calidad de vida.

Le puede interesar: Tras declaratoria nacional, Atlántico se suma a la estrategia contra la fiebre amarilla

Este proyecto se realiza a través de la campaña ‘De la mano con la primera’, de la Gerencia de Desarrollo Social. En total, fueron 40 horas de formación divididas en 10 sesiones de 4 horas cada una, las cuales se desarrollaron de manera presencial en un periodo de 2 meses.

Dentro de las temáticas abordadas en el curso se encuentran la inteligencia emocional, visión, misión y propósito, habilidades blandas, trabajo en equipo y red, diagnóstico y análisis de realidades sociales, participación y empoderamiento comunitario, roles y estereotipos de género, derechos de las mujeres, gestión de políticas públicas, comunicación para el cambio social, comunicación y manejo de redes sociales, entre otros, hicieron parte del contenido que se impartió durante el proceso de formación.

Además: Puerto Colombia inicia una jornada masiva de vacunación contra la fiebre amarilla

“Ustedes no saben la emoción que yo sentí cuando entré a este auditorio y lo vi lleno de mujeres valientes y berracas como ustedes. Hoy se gradúan de un curso que duró 40 horas de formación para usarlas y transformarlas para ser unas mejores personas y mejores seres humanos”, afirmó, durante la ceremonia de graduación, la primera dama Katia Nule.

Por su parte la gerente de Desarrollo Social, María Eugenia Yunis, recalcó que “estos talleres fueron altamente participativos, utilizando metodologías innovadoras que facilitaron el aprendizaje colaborativo y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos”.

El curso contó con un personal de formadores y talleristas, especialistas en temas de liderazgo, que potenciaron las habilidades de las mujeres y las llenaron de conocimientos prácticos que permitieron graduar a esta primera promoción.

Voces de las beneficiadas

Durante la ceremonia de clausura y grado, las beneficiarias de esta formación expresaron su gratitud y la emoción que sienten de culminar este proceso que enriquece sus vidas como mujeres líderes.

Lea también: Montería, Pasto y Barranquilla, las capitales que más redujeron las cifras de víctimas fatales en siniestros viales

Ányela María Gutiérrez Meza, de la localidad Metropolitana, expresó su agradecimiento a la primera dama por esta oportunidad y a la Gerencia de Desarrollo Social: “Esta formación me dio muchas herramientas para implementarlas en mi comunidad”.

De otro lado, Gris Betancur, contó que “fue una experiencia superenriquecedora. Me pareció excelente. Me he nutrido de liderazgo, sé cómo empoderarme. Me llevo un excelente aprendizaje y lo llevaré a mi comunidad”.

Yudis Flórez agradece al alcalde y a la alcaldía por la oportunidad de formarse en este curso de liderazgo: “Todo este aprendizaje lo llevamos a la comunidad. Gracias por apoyarnos y sacarnos adelante. Gracias por la motivación y enseñarnos a crecer”.