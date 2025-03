La crisis del sistema de salud en Colombia continúa reflejando un panorama desalentador para sus millones de afiliados. El movimiento que reúne a 199 asociaciones de pacientes a nivel nacional, Pacientes Colombia, notificó que padecen momentos de incertidumbre tras conocer que el presidente Gustavo Petro desea iniciar la transformación del sistema de salud y la ejecución de la reforma mediante leyes vigentes.

De acuerdo con esta organización, el mandatario indicó que “no se requieren los votos del Congreso de la República para comenzar a aplicarla”. Ante esto, le solicitan al Gobierno Nacional acatar las órdenes de la Corte Constitucional y cumplir su rol de rector del sistema de salud, velando por la vida de los pacientes y garantizando la sostenibilidad del sistema.

“Órdenes de este tipo al ministro ponen en riesgo la salud de los colombianos, más aún cuando el Gobierno del cambio quiere implantar el modelo usado con el Fomag. La crisis que se está viviendo hoy en el sistema de salud de los maestros es un reflejo de un método que, a todas luces, no funciona ni resuelve nada. Insistimos en que el Ejecutivo respete los procesos que se deben seguir en el Senado y acate las órdenes de los autos de la Corte Constitucional para darle oxígeno económico al sistema de salud. Estamos en una democracia, no en una dictadura”, señaló Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Según Pacientes Colombia, la situación económica ha desatado problemas de acceso a servicios y medicamentos que no ocurrían antes del 2022. De esta manera, le exigen al Gobierno el giro inmediato de los recursos y los ajustes de la UPC y los presupuestos máximos, “ya que son la única salida a la crisis de los medicamentos”, aseguran en el comunicado.

“No se está acaparando medicamentos y no se puede desviar la atención de la verdadera causa, que es la falta de financiación del sector. Con fondos suficientes, seguramente las personas comenzarían a recibir sus tratamientos. Si como presidente tiene las pruebas de lo que denuncia y conoce el funcionamiento del proceso de dispensación, le invitamos a que lleve el caso ante las autoridades competentes. De ser así cuente con nosotros para evitar la muerte de miles de personas. También, le solicitamos que no se desconozca el rigor técnico y la eficiencia que una figura como los gestores farmacéuticos representa para el sistema de salud, una función que las EPS, que de hecho ya están en su mayoría intervenidas, no están en capacidad de asumir”, agregó Silva.

Asimismo, denunciaron y rechazaron la demora de entregas de medicamentos.

“Rechazamos las medidas que están tomando las EPS, sobre todo las intervenidas, para dilatar la dispensación, haciendo entregas parciales bajo el modelo de pico y placa, para entregar un mes y el otro no los medicamentos para algunas enfermedades. La UPC no se segmenta, se paga completa. El sistema no necesita más diagnósticos, necesita acciones concretas”, puntualizó Denis Silva.