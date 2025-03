La crisis financiera que arrastra la ESE Universitaria del Atlántico (ESE UNA) ha conllevado a que la Superintendencia de Salud dé inicio a una auditoría, teniendo en cuenta las crecientes alertas por deficiencias en la atención de los usuarios y deudas salariales, así como el presunto cierre de servicios.

EL HERALDO pudo confirmar que dicho procedimiento se viene cumpliendo desde el pasado martes en la antigua sede de alta complejidad del Cari. La llegada de la delegación se realizó de manera sorpresiva, con el objetivo de analizar información financiera y administrativa.

De esta manera, la Supersalud también busca establecer el nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento que fue aprobado meses atrás, así como los avances en la implementación de una estrategia para el fortalecimiento de la atención y la mejora en la oferta de servicios.

Napoleón Mugno, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios (Anthoc) en Barranquilla, confirmó que la delegación de Supersalud avanza en la auditoría en la entidad.

“El día martes llegó una visita sorpresa de una delegación de la Superintendencia de Salud, nos comunicaron que hay alrededor 114 interrogantes, pero no sabemos el contenido”, dijo el líder sindical.

Protesta de trabajadores

De forma paralela, un nutrido grupo de trabajadores de la sede mental de la ESE UNA realizaron un plantón para exigir que se pongan al día con los salarios atrasados. Los empleados alertaron que no reciben los pagos correspondientes desde el mes de noviembre, impactando en su economía personal y generándoles deudas e incumplimientos a compromisos adquiridos con antelación.

Los manifestantes también expusieron que, ante la falta de pagos, están en mora con la seguridad social, por lo que se encuentran sin salud ni otras prestaciones sociales.

Expusieron que esta situación ha puesto en jaque el funcionamiento de esta sede. De acuerdo con lo explicado por los trabajadores, aunque se siguen ofertando los mismos servicios no hay la cantidad de personal suficiente.

Según lo expuesto por los voceros de la mencionada manifestación, solo se cuenta con un funcionario para la atención de cada necesidad de los usuarios, presentándose deficiencia en los distintos servicios.

Eso sí, han dicho que el compromiso está en no interferir en la prestación de la atención, en especial de urgencias vitales, habilitando el paso cuando sea el caso para ingreso de ambulancias.

Eduardo Anguila, uno de los auxiliares de enfermería que labora desde hace cerca de 25 años en la sede mental, no ocultó su desesperación por la situación actual.

“Tengo 25 años en la institución, siempre como OPS y vengo sufriendo la problemática: debo dos meses de servicios y de arriendo. Soy padre cabeza de familia y tengo que responder por el sustento diario. El gerente está incumpliendo, únicamente están laborando los de planta y él se escuda en que tiene al día a los de planta, que constituyen el 20 % de la entidad”, explicó.

Reuniones y explicaciones

La subgerente científica de la ESE Una Cari, Leonor Pérez, asistió al punto de la manifestación para responder las consultas de los trabajadores, que aunque insatisfechos por la falta de soluciones accedieron a desbloquear la vía y esperar una comunicación de parte de las directivas de la ESE UNA.

En ese sentido, Pérez solo se comprometió a trasladar la información a Pablo De la Cruz, gerente del centro hospitalario, lo cual despertó la molestia del sindicato.

“La situación es muy compleja, la ESE está atravesando por un escenario económico muy precario por el no giro a las ESE de lo facturado y eso ha conllevado al no pago. Los trabajadores no han podido cancelar las planillas para poder hacer la facturación”, explicó el líder sindical Napoleón Mugno.

Trabajadores mantendrán las manifestaciones

Napoleón Mugno, presidente del sindicato Anthoc, manifestó que la tarde de este miércoles tuvieron una reunión con el gerente De la Cruz, pero que el ofrecimiento es una solución a medias con respecto a lo que piden los trabajadores, que exigen el pago de al menos dos de los tres meses que les adeudan hasta el momento.

“Se trató de conciliar algo, el gerente fue muy sincero al señalar que de momento solo tiene para pagar un mes. Ellos han decido mantenerse en pie de lucha hasta que les paguen por lo menos dos y que les paguen a todos, porque al parecer iban a dejar a algunos sin pago. Mañana (hoy, juieves) continúa la actividad, la idea es que les paguen dos meses y vamos a estar pendientes de cómo se adelanta la situación”, cerró Mugno.

Es de anotar que un equipo de EL HERALDO trató de consultar a Pablo De la Cruz, gerente de la ESE UNA, pero no obtuvo respuesta a las distintas llamadas y mensajes.