Para continuar dignificando vidas de los barranquilleros, el alcalde Alejandro Char hizo nuevas entregas de hogares transformados en los barrios Las Malvinas y Carrizal a través del programa de ‘Mejoramiento de Vivienda’.

Maribel Guzmán, quien reside en el barrio Las Malvinas, agradeció por la mejora en su casa y destacó el impacto positivo que generará en su familia.

“Gracias a Dios y al alcalde Char por los beneficios que le está brindando a la comunidad porque con nuestra fuerza, con los recursos no hubiéramos podido, pero gracias a esto podemos ver la casa distinta. A mí me arreglaron la sala, le hicieron relleno, me arreglaron el lavadero, la cocina, el baño, el cuarto. Esto beneficia mi calidad de vida y la de mi familia en este entorno, esta casa”, dijo Guzmán.

Por su parte, Martha Movilla, también beneficiaria, invitó a los barranquilleros a hacer parte del programa. “Me siento muy feliz por este mejoramiento y la calidad de vida que le han dado a mi familia. De verdad, yo invito a los demás a que se inscriban porque esto es verdad, mi casa era una antes de esto y ahora es una de las más bonitas en mi cuadra”.

El programa, además de remodelar salas, cocinas, baños y pisos, interviene en el reemplazo de cableado eléctrico, previniendo incendios, desastres y enfermedades.

Las personas interesadas en iniciar el proceso de registro lo pueden hacer a través de la sede electrónica de la Alcaldía de Barranquilla, en la que se encuentran los requisitos y el enlace para inscribirse. También pueden dirigirse a la sede de la Alcaldía de Barranquilla ubicada en el Paseo Bolívar, donde podrán recibir mayor información o registrarse.