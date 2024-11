Este fin de semana, la Subsecretaría de Prevención y Atención a Desastres del Atlántico hizo entrega de ayudas a 500 familias afectadas por la ola invernal en el municipio de Repelón, consistentes en kits de aseo y mercados.

Nelson Oquendo, subsecretario de Prevención y Atención a Desastres del departamento, destacó que en esta oportunidad se benefició a familias de los corregimientos Cienaguita, Las Tablas, Cien Pesos y Pita.

“Seguimos las indicaciones del gobernador Eduardo Verano con relación a la gestión del riesgo y el manejo de desastre. Por eso hemos hecho entrega de ayudas a los damnificados por las emergencias que se han presentado en el departamento”, sostuvo el funcionario.

Indicó, además, que en los próximos días se suscribirá un convenio con la Alcaldía de Repelón para adelantar intervenciones en las vías que han resultado afectadas por las fuertes lluvias durante los últimos meses.

Asimismo, resaltó que “seguiremos atentos y prestos para colaborar, para darle toda la ayuda que requieran las comunidades en los 22 municipios y el Distrito de Barranquilla”.

Es de anotar que, a lo largo del año, la Subsecretaría de Prevención y Atención a Desastres del Atlántico ha entregado cerca de 5 mil ayudas a las familias afectadas por las intensas precipitaciones, entre otros fenómenos naturales.

Mercedes Rodríguez, una de las beneficiadas con la entrega de ayudas, sostuvo que “es una actividad excelente. Yo me censé, pero no me esperaba que llegara alguna ayuda”.