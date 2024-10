Pasión y disciplina. Esas son dos de las cualidades innatas del oftalmólogo Luis Escaf Jaraba, quien ha logrado consolidarse como un referente en el área de la medicina en Barranquilla, que además de impulsar la excelencia profesional se preocupa por el bienestar de la comunidad.

El sueño de ayudar a los más vulnerables lo empezó a construir desde el inicio de su formación profesional en la Universidad de Antioquia, en la década de los 70. Aunque en varias oportunidades consideró la posibilidad de desempeñarse profesionalmente en Medellín, al final decidió trasladarse hasta Barranquilla.

Al tiempo que se desempeñaba como retinólogo del Seguro Social en la ciudad, Escaf abrió un consultorio y rápidamente se dio a conocer gracias a sus avanzados conocimientos científicos.

Lea: ¿Qué significa si siente zumbidos en el oído? Podría tratarse de tinnitus

En octubre de 1985, Escaf constituyó el Centro Oftalmológico del Caribe en una casa arrendada, que estaba ubicada en la carrera 49C, entre calles 82 y 84. En este punto, años después, puso en funcionamiento el primer quirófano ambulatorio para adelantar procesos oftalmológicos en la ciudad.

Al siguiente año, Escaf echó a andar su sueño de consolidar un espacio para atender a pacientes de bajos recursos. Fue la génesis de la Fundación Oftalmológica del Caribe, que ha logrado posicionarse como una institución líder en la región.

“Mi sueño era tener una clínica de oftalmología donde pudiera atender pacientes privados y de bajos recursos. La tarea no era fácil ya que no tenía ni para comprar una lámpara de hendidura y en mi familia no había ningún médico y menos un oftalmólogo. Era el primer médico de una familia de seis sin recursos”, recordó el especialista al ser incluido en el libro Una historia de la oftalmología colombiana, editado por la Sociedad Colombiana de Oftalmología.

Más: ¿Es bueno lavarse la cara con el jabón para el cuerpo?

Con trabajo incansable ha logrado consolidar su organización como un referente de modernidad e innovación a nivel nacional e internacional.

A lo largo de este camino, Escaf y su equipo de trabajo han logrado superar un sinnúmero de desafíos que los han llevado a la implementación de procedimientos innovadores que permiten que muchas personas mejoren su visión.

Cortesía Clínica Oftalmológica del Caribe El doctor Escaf junto a su hijo Luis Carlos Escaf.

Entre algunos de esos logros se encuentran las primeras cirugías de lente ocular hechas en Barranquilla, así como la adquisición del primer equipo 100 % láser para cirugía en córnea y eliminar defectos refractivos.

Lea aquí: Estas son las profesiones con mayor riesgo de daños auditivos

Escaf también ha logrado refrendar su compromiso con la transformación de la salud visual al extender este exitoso modelo a ciudades del Caribe colombiano como Riohacha, Santa Marta, Cartagena y Valledupar, así como varios municipios de la región.

“Para tener la chispa de la innovación hay que tener pasión por lo que se hace, hay que tener un sentido de inconformidad permanente y hay que pensar que todo puede mejorar”, anotó durante una entrevista con esta casa editorial.

Cortesía Clínica Oftalmológica del Caribe Escaf durante un procedimiento quirúrgico.

En cerca de tres décadas de funcionamiento, esta organización ha realizado más de 53 mil cirugías exitosas. A eso se suma la habilitación de la Sala Azul, un espacio para atención de pacientes internacionales que se constituye actualmente en un referente de América Latina.

Más información: Salud: Estos cinco alimentos le pueden ayudar a ganar masa muscular después de los 50 años

Otro de los aportes que Escaf ha hecho a la ciencia en el Caribe corresponde al impulso de la formación de nuevos talentos de la salud visual para garantizar el crecimiento de su organización.

El prestigio de Escaf ha logrado traspasar fronteras al desempeñarse como conferencista en numerosos espacios académicos. Entre la comunidad científica ha logrado cultivar un importante reconocimiento por sus conferencias magistrales.

Le puede interesar: Fallos cerebrales serían responsables de que personas “oigan voces”

El doctor Escaf también ha sido galardonado como Empresario del Año en el Premio Mérito Empresarial Simón Bolívar en 2018, y en 2016 recibió la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Oficial por el Congreso de la República. Distinciones que no solo celebran su éxito profesional, sino también su contribución a la sociedad del Caribe colombiano.