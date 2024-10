El programa de mejoramiento de vivienda del Distrito de Barranquilla sigue llegando a nuevos sectores. El alcalde Alejandro Char estuvo presente en los barrios Carrizal, Las Américas y Santa María para la entrega de casas reformadas.

El mandatario distrital recalcó que, en este periodo, más de 20 mil viviendas serán intervenidas en 62 barrios de estratos 1 y 2: “Uno tiene que hacer lo que le apasiona en la vida, y a mí me apasiona hacer esto. Qué lindo ver a tantas familias felices con sus casas como nuevas”.

A su turno, la ciudadana Deisy Sánchez –quien reside con sus dos hijas en el barrio Carrizal- no ocultó su felicidad por verse beneficiada por este proyecto. Recordó que una tarde el mandatario iba pasando por su calle y a modo de juego le puso música sin pensar que él iba a entrar a su casa y bailar con ella.

“Para mí esto ha sido una gran bendición, gracias a esto mi casa está linda, ha tenido un cambio grande. Yo no pensé que después de ponerle música iba a pasar esto, aquí me arreglaron el piso, me pusieron las puertas, arreglaron el baño, la cocina”, relató Sánchez.

El alcalde Char, por su parte, “me alegra verte feliz. Me alegra de que, de ese día para acá, lo que te prometimos lo logramos y que ahora puedes vivir más chévere con tu familia, más digna, como lo soñaste y como te mereces. Aquí estamos nosotros, todos los días, haciendo esta tarea y verlos felices a ustedes nos da mucha alegría a nosotros”.

¿Cómo acceder al programa?

Los interesados en acceder a este beneficio lo pueden hacer a través de la página web de la Alcaldía, en el que se encuentran los requisitos y el enlace para inscribirse.

Además, pueden dirigirse a la sede de la Alcaldía de Barranquilla ubicada en el Paseo Bolívar, donde podrán recibir mayor información o registrarse.

Cabe destacar que las viviendas de las familias aspirantes no deben estar agrietadas ni ser de madera, teniendo en cuenta que estos mejoramientos son estructurales. Además, las viviendas no deben estar ubicadas en zonas de amenaza o riesgo.