Oficialmente 300 familiares recibieron de manos del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y del alcalde de Baranoa, Edinson Palma, las primeras escrituras que certifican que son propietarios de sus predios.

Estos primeros títulos hacen parte de un paquete de mil titulaciones que titulaciones que la Gobernación del Atlántico, a través de la subsecretaría de Vivienda y Electrificación Rural, entregará en Baranoa. Adicionalmente, la Alcaldía de Baranoa, mediante el Plan de Desarrollo “El Sentir de la Gente”, contempla la entrega de 1.500 títulos más.

El mandatario departamental exaltó la gestión del alcalde municipal porque cada día se consolida más en su gestión, por lo que contará siempre con el respaldo de la Gobernación.

A su vez Palma destacó la importancia de estas titulaciones de propiedad y señaló que son fundamentales para garantizar la legalidad y seguridad en las transacciones inmobiliarias, así como para proteger los derechos de los propietarios. Dijo que con estas entregas se materializan los sueños de muchas familias.

“Esta titulación que se inicia hoy es una muestra de nuestro compromiso en cumplir lo plasmado en el Plan de Desarrollo, estamos trabajando para que en esta primera fase se entregan a 1.000 familias títulos de propiedad en lo que resta de la administración, es una cifra importante que nos hemos planteado y con el apoyo de la Gobernación lo vamos a conseguir”, expresó.

Gracias a la Gobernación del Atlántico, las personas beneficiadas de los barrios El Pradito y 11 de Noviembre se convierten en los primeros propietarios de sus viviendas que durante más de 40 años esperaron la legalización de su propiedad, esta entrega cubrirá la totalidad de los predios baldíos, especialmente en el sector 11 de Noviembre.

La subsecretaria de Vivienda y Electrificación Rural del departamento, Rocío Jiménez, dijo que, “el deseo es que Baranoa sea tierra de propietarios, este programa lo realizamos en todo el Atlántico, el 9 de octubre lo anunciamos aquí en Baranoa y hoy lo estamos cumpliendo”, expresó.

Magalis Redondo, una de las beneficiarias, habitante del barrio El Pradito de Baranoa, al recibir su título de propiedad por parte de la Gobernación del Atlántico no pudo ocultar su alegría y expresó, “ya no me van a echar de aquí”.

Otra de las felices beneficiarias es Martha Gutiérrez de 71 años del barrio 11 de Noviembre. “No me esperaba esta sorpresa que llegó como mandada de Dios”, expresó con alegría.

Título de propiedad

Un título de propiedad es un documento legal que certifica la propiedad sobre un inmueble y son esenciales para establecer quién es el legítimo propietario, ello permite garantizar la seguridad y la estabilidad.

Las titulaciones hacen parte del programa “Mi Casa Bacana” de la Gobernación del Atlántico que tiene dos componentes adicionales: mejoramiento de vivienda y subsidio para adquirir vivienda nueva, de ambos también se pueden beneficiar los ciudadanos de Baranoa.