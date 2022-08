Estudiantes de colegio en Soledad, por fuera de las pruebas Saber 11

Claidel Cariu Urbina Perez, una de las jóvenes afectadas, contó a EL HERALDO que la institución sostiene que se trata de un “error del sistema y de la persona encargada de realizar el trámite”. Empero, sostuvo que el Icfes les informó que no se ha realizado inscripción alguna.

“Nos dicen que esperemos, que nos darán solución pero no tenemos tiempo, el dinero lo cancelamos desde marzo y no sabemos qué destino tubo y la rectora no da la cara y dice desconocer el caso”, agregó.

La rectora Xiomara Mercado afirmó a EL HERALDO que ya se tomaron medidas con la persona encargada de la inscripción de los estudiantes, la cual ya no se encuentra laborando en la institución.