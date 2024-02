Visitar un taller de artesanías, un plan alternativo en Carnavales

“En el transcurso de ir al colegio siempre veía al maestro artesano como tallaba la pieza en un pedazo de tronco y eso me interesó bastante, me llamó la atención. Únicamente lo veía como hacía el paso a paso, de ahí surgieron esas ganas de tallar. En la finca de mi papá le dañé bastantes árboles y ramas. Sufrí mucho, me corté bastante porque no tenía como un guiador que me dijera cómo trazar la pieza, pero eran tantas las ganas de aprender que no me importaba”, explicó Pertuz, quien junto a su familia trabaja por visibilizar su amor por las artesanías, que comenzó desde muy pequeño, a nivela nacional e internacional.

Por ello, crearon ‘‘Artesanos por un día ", una actividad con la que buscan resaltar la elaboración de cada una de las máscaras y también aumentar sus ingresos.

“La máscara es nuestro signo y nuestra identidad”, asegura Luisa Pertuz, desde el taller de su padre llamado ‘Fundación Congo Real’, donde busca mantener el legado en las siguientes generaciones.