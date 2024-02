Turista de Nueva York denunció un caso de estafa en Santa Marta

A pesar del esfuerzo que hacen las autoridades para frenar los casos de estafas y abuso de precios, no paran las denuncias en varias partes de la región Caribe. No solo Cartagena ha sido la señalada, sino que ahora hay otras ciudades como Santa Marta, donde turistas han denunciado casos de robo o estafa.

Esta vez un ciudadano radicado en Nueva York, identificado como Hugo Barbosa, denunció que alquiló un apartamento en un reconocido sector de la turística capital del Magdalena, pero tal reserva nunca existió.

El turista, que se dedica a ser entrenador físico, contó que para alquilar un apartamento varios días ubicado en el edificio Samaria Club de Playa en la ciudad desembolsó una suma de 2,8 millones de pesos y procedió a firmar el arriendo, pero luego se percató que las firmas eran falsas, según señaló.

Por este hecho, el denunciante señala al propietario de 'Caribbean Luxury', una página de Instagram que promociona alquileres de yates, apartamentos y cabañas en Santa Marta y Cartagena.

"Caribbean Luxury maneja en redes sociales promoviendo alquiler de apartamentos y yates en Santa Marta, Cartagena. Por medio de redes lo contacté, todo parecía muy bien, procedimos a hacer el contrato que después me di cuenta de que las firmas eran falsas. Cuando llegamos al apartamento nos encontramos con la sorpresa que no se había hecho ninguna reserva”, aseguró el turista.

Una vez ocurrió lo sucedido, el afectado aseguró que intentó de todas las formas ponerse en contacto con el propietario de esa cuenta de Instagram, pero solo logró hablar con la esposa: “A pesar de intentar comunicarme con Sebastián, no respondía, y solo a través de su esposa logré restablecer contacto”, sostuvo. Sin embargo manifestó que no ha recibido respuesta ni desembolso del dinero, por lo que procedió a interponer una denuncia ante la Fiscalía.

El Tiempo habló con Sebastián Castro, quien le habría alquilado el inmueble a Barbosa, y aseguró que no se trata de una estafa, sino de un problema que tuvo con la propietaria del apartamento, razón por la cual no se pudo hacer el trámite. Insistió en que no se ha opuesto al desembolso del dinero.

“En este caso no hay estafa, porque nunca nos hemos negado a responder”, dijo.