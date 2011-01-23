El propietario del Waldorf Astoria, el multimillonario Steve Schwarzman, busca disparar la presencia internacional de esa cadena hotelera de lujo con la apertura en los próximos años de al menos 80 establecimientos por todo el mundo.

El empresario está interesado en sacar el máximo rendimiento a un nombre que se ha convertido en sinónimo de elegancia para ayudar a pagar la deuda que contrajo con la adquisición hace tres años del grupo Hilton, del que Waldorf Astoria es una de las de marcas de gama más alta.

La expansión de la cadena de hoteles de lujo se llevaría cabo mediante la concesión de licencias para la explotación de la prestigiosa marca a promotores internacionales, con lo que evitaría financiar la construcción de los nuevos establecimientos.

Una vez edificados, Hilton cobraría una comisión de entre el 1,5 y el 2% por la gestión de los hoteles, además de recibir un 7% de los ingresos brutos que se generen.

Desde que Schwarzman la adquirió hace tres años, la cadena Waldorf Astoria ha pasado de contar con cuatro establecimientos, incluido el histórico hotel en Nueva York que le da el nombre, a tener 23 hoteles en ciudades de todo el mundo.

El empresario también quiere acelerar la expansión de otra marca de alta gama del grupo, Conrad, de la que espera construir 14 nuevos establecimientos en los próximos dos años y medio.

De hacerse realidad sus planes, se duplicaría el número de hoteles de esta cadena, que lleva el nombre del fundador de los Hilton, Conrad Hilton.

Schwarzman espera que estas ampliaciones le ayuden a reducir la deuda de 16.000 millones de dólares que arrastra desde la adquisición del grupo, y que se vio obligado a reestructurar el pasado abril ante las dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

