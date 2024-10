El disco '25', de la artista británica Adele, y la canción 'Uptown Funk' de Mark Ronson junto a Bruno Mars lideraron la lista de descargas de iTunes en 2015, informó este miércoles el servicio de compra de música por internet de Apple.

La lista de álbumes más descargados de iTunes durante este año la encabezó la superventas Adele con su tercer disco, titulado '25', seguida del rapero Drake con su trabajo 'If You're Reading This It's Too Late' y de otra estrella del pop, Taylor Swift, con '1989'.

Fuera del podio se quedó la banda sonora de la película 'Fifty Shades of Grey', mientras que 'Purpose' de Justin Bieber ocupó el quinto lugar.

Con clara predominancia del rap sobre otros géneros, completaron la lista de los diez discos más vendidos 'What a Time To Be Alive' de Drake & Future, 'To Pimp a Butterfly' de Kendrick Lamar, 'Beauty Behind the Madness' de The Weeknd, 'Compton' de Dr. Dre, y 'Montevallo' de Sam Hunt.

Respecto a las canciones más descargadas durante este año, el éxito 'Uptown Funk' de Mark Ronson y Bruno Mars, se impuso a 'Thinking Out Loud', del músico británico Ed Sheeran, y 'See You Again', de Wiz Khalifa y Charlie Puth, perteneciente a la banda sonora del filme 'Furious 7'.

En el cuarto puesto se situó la banda californiana Maroon 5 con 'Sugar', el quinto lugar fue para 'Shut Up and Dance' de Walk the Moon y Adele y su tema 'Hello' se conformaron con la sexta posición.

'Love Me Like You Do' de Ellie Goulding, 'Honey, I'm Good' de Andy Grammer, 'Earned It (Fifty Shades of Grey)', de The Weeknd, y 'Trap Queen' de Fetty Wap completaron la lista de las diez canciones más descargadas en 2015.