El rapero Wiz Khalifa y su 'See You Again', una canción que aparece en la banda sonora de la película 'Furious 7' como homenaje al fallecido Paul Walker, protagonizan el vídeo musical más visto del año en el portal YouTube, informó hoy la compañía.

La canción, en la que también colabora Charlie Puth, cuenta con más de 1.200 millones de reproducciones en el perfil oficial del artista.

El segundo puesto es para Maroon 5 por 'Sugar' y la medalla de bronce fue a parar a Ellie Goulding con 'Love Me Like You Do'.

La lista la completan Major Lazer & DJ Snake ('Lean On'), Taylor Swift junto a Kendrick Lamar ('Bad Blood'), David Guetta con Nicki Minaj, Bebe Rexha y Afrojack ('Hey Mama'), Sia con Shia LaBeouf y Maddie Ziegler ('Elastic Heart'), Fifth Harmony con Kid Ink ('Worth It'), Adele ('Hello') y Silentó ('Watch Me').

Precisamente 'Hello', de Adele, se convirtió en el vídeo que más rápido alcanzó la cifra de 100 millones de reproducciones en la historia del portal.

Entre esos diez vídeos se contabilizan más de 6.500 millones de reproducciones y más de 66 millones de suscriptores.

Google publicó hoy también la lista de los diez mejores vídeos de YouTube de 2015, entre los que figuran una aparición del presidente de EEUU, Barack Obama, leyendo tuits despectivos acerca de su figura en el programa de televisión de Jimmy Kimmel, o un karaoke de Justin Bieber con el presentador James Corden.

